Vrachtschip met containers vaart wéér tegen spoorbrug; ook vanmiddag minder treinen

Lopik gaat huizente­kort te lijf met flexwonin­gen, maar wat zijn het en wie mogen ze huren?

Lopik wil het komend half jaar de eerste flexwoningen in de gemeente realiseren. Ze is op zoek naar locaties, maar doet daar nog geen uitspraken over. Wel wil ze inwoners informeren. Daarom houden B en W donderdag 13 april een informatieavond in dorpshuis XXL in Benschop.