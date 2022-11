Vrachtwagen met betonplaten gekanteld, afrit A12 dicht vanwege berging

Groene Hart in 2012 Hoe dit pontje een attractie werd: ‘Mensen gingen gewoon heen en weer, omdat ze het bijzonder vonden’

Elke week duiken we in de geschiedenisboeken van het Groene Hart. Vandaag gaan we terug naar 2012, het jaar waarin de ophaalbrug in Koudekerk werd gerenoveerd en fietsers en wandelaars gebruik maakten van een pontje.

4 november