Vrachtwagen van Defensie met tank erop krijgt klapband en ramt geluidsscherm langs A12

VIDEOEen vrachtwagen met daarop een tank van Defensie is maandagmiddag op de A12 bij Reeuwijk tegen een geluidsscherm gereden. Een klapband van de vrachtwagen is de oorzaak van het ongeluk. De chauffeur van het voertuig is bij het ongeluk gewond geraakt aan zijn hoofd en ter plekke behandeld.

Op de oplegger van de combinatie staat een Leopard tank type 2A4 van de Historische verzamelingen Landmacht. Dit museum houdt historische voertuigen rijdend. De tank werd vervoerd van Wassenaar naar Amersfoort voor een onderhoudsbeurt.

Het ongeluk gebeurde vlak voor de afrit Reeuwijk. Op dit moment zijn drie van de vier rijstroken dicht op de A12 richting Utrecht. De verwachting is dat de afhandeling nog wel een paar uur in beslag neemt, aldus Rijkswaterstaat. Er ligt veel glas op de weg en de vangrails is stuk. Rijkswaterstaat adviseert verkeer uit de richting Den Haag om te rijden via de A4 en de N11 richting Bodegraven.

Bergingsbedrijf BCU uit Bodegraven is naar de A12 met een kraanwagen en enkele diepladers en alles wat er nog meer in huis is, zoals een woordvoerder het noemt. ,,Onze eerste zorg is het vrijmaken van de A12. Dat zal nog wel tot na de avondspits duren.’’

BCU is wel wat gewend als het om het bergen van voertuigen die op de snelweg of elders bij een ongeluk betrokken zijn. ,,Toch is dit is voor ons een niet alledaagse klus.’’

Volledig scherm Vrachtwagen ramt geluidsschermen op A12. © 112HM

Volledig scherm Vrachtwagen van Defensie met tank erop knalt in vangrail. © 112HM

Volledig scherm Een deel van het geluidsscherm langs de A12 is flink beschadigd door het ongeluk. © AS Media

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.