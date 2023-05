Vrees voor tekort aan huisartsen in Gouda: ‘Half jaar wachttijd’

Bedreigde vogel was bijna verdwenen uit Nederland, totdat deze een broed­plaats vond in Rotterdam

In een polder net boven Rotterdam zijn tientallen soorten bijzondere vogels te vinden. Zoals de veldleeuwerik, wiens populatie in Nederland met 95 procent afnam in vijftig jaar tijd. Totdat ze hun eieren gingen leggen in Rotterdam. Bijzonder, want dat was in dit gebied tien jaar geleden nog ondenkbaar.