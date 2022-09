Vrees voor verdere vertraging nieuwbouw op oude schoollocaties Moerkapelle

ChristenUnie/SGP heeft daarom wederom vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van Zuidplas om aandacht te vragen voor een snelle ontwikkeling van de oude schoollocaties. ,,Het is moeilijk uit te leggen als nieuwbouw op deze locatie weer vertraging oploopt”, stelt raadslid Peter Molenaar. ,,In 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een nieuwe brede school in de nieuwbouwwijk de Jonge Veenen te Moerkapelle. Voorjaar 2019 zijn de Rehobothschool en Keijzerschool verhuisd naar deze nieuwe school. We weten dus al heel lang dat de oude school leeg kwam te staan. Er kunnen daar mooie woningen worden gerealiseerd voor onze ouderen of jongeren.”