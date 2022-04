Vreselijk: na overlijden van zoontje Jona (2), raakt Mathilde (25) ook man Sebastiaan kwijt

Kantoren klaarge­stoomd voor de opvang van 200 vluchtelin­gen uit Oekraïne

In Woerden en Oudewater komen binnenkort 200 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat laten de gemeenten weten. De eerste vluchtelingen worden opgevangen in de Stadspoort en het voormalige Campinapand aan De Bleek in Woerden en aan Statenland in Oudewater.

