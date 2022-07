Vrijwel niemand kent haar naam, maar deze vrouw is wel benoemd tot ‘Heldin van Gouda’

Zaterdag gebeurde dat door op plekken in de stad hun verhalen te vertellen. Die Anna Barbara van Meerten-Schilperoort moet in haar tijd toch een bekende vrouw zijn geweest. Haar graf op de oude begraafplaats in Korte Akkeren is er nog. In de Sint-Janskerk is er een gedenkteken en er is zelfs een straat naar haar vernoemd. ,,Maar dat graf was bijna onherkenbaar geworden, tegen dat gedenkteken stond een preekgestoelte en niemand wist waar die straatnaam voor stond’’, vertelt Carolyt Koops. Deze zaterdag draagt zij middeleeuwse kledij en heeft ze de moeder van Erasmus als personage aangenomen.