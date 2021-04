Vrolijke lekkerbek Kees (1940-2020) liet heel Nederland kennismaken met de Goudse stroopwafel

Kees was er een van een tweeling. ,,Hij was één van de elf’’, vertelt Riet. ,,Het was een gezellig gezin. Hij was echt van leve de lol.” Riet vertelt dat ze Kees tijdens het uitgaan had leren kennen. Voor haar was het liefde op het eerste gezicht. ,,Ik had hem nog maar één keer gezien. Toen het carnaval was, had ik een stille hoop dat hij er ook zou zijn.’’