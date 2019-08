Vrouw (36) uit Haastrecht zwaargewond bij steekincident in ziekenhuis Gouda

Een 36-jarige vrouw uit Haastrecht is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een steekincident in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Haar 47-jarige partner, eveneens uit Haastrecht, is als verdachte aangehouden.

Volgens de politie gaat het om een incident in de relationele sfeer, dat zich rond 14.00 uur voordeed op de afdeling dermatologie. De vrouw, een patiënte, wist zichzelf op te sluiten in het toilet en vandaaruit de politie te waarschuwen. Die kwam met meerdere wagens aansnellen.

Ziekenhuispersoneel is aangedaan door wat er zich heeft voorgedaan, zegt Marianne van Slooten van het Groene Hart Ziekenhuis. Onduidelijk is hoe veel mensen getuige waren van de steekpartij. ,,Het was een reguliere vrijdagmiddag, dus mogelijk hebben tien tot vijftien personeelsleden het gezien. Zaak is nu hen bij te staan en op te vangen.” Het ziekenhuis heeft hiervoor bedrijfsmaatschappelijk werk ingeschakeld.

Ook omstanders is slachtofferhulp aangeboden. ,,Voor patient en medewerkers wil je een veilige omgeving zijn. We zijn een openbaar gebouw, dus iedereen kan erin. Dat zoiets kon gebeuren, konden we nooit vermoeden. De schrik zit er goed in”, zegt Van Slooten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De verdachte wordt door de politie ingerekend. © Remco Gerritsen

Protocol

Het ziekenhuis heeft direct de poli gesloten voor de rest van de dag. Patienten die nog niet onderweg waren zijn afgebeld. Anderen hebben bij de deur te horen gekregen dat hun afspraak niet kon doorgaan. ,,Een geweldsincident als dit is voor ons ziekenhuis zeer uitzonderlijk. Er is een protocol dat we in zo’n situatie kunnen volgen en deze stappen zijn gezet.”

Het slachtoffer is overgebracht het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ze heeft verwondingen opgelopen, die beter in een academisch ziekenhuis behandeld kunnen worden.

Werkbezoek Akerboom

Korpschef van de Landelijke Politie Erik Akerboom was ook ter plaatse bij het ziekenhuis. Hij was vandaag op werkbezoek op het politiebureau van Gouda en ging mee naar incidenten. Dit was er een van.