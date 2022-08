Vrouwtjes vleermuis bewaart sperma van mannetje na paring: en dit wist je (nog) meer niet over het dier

Deniz Paulat is een van de 275 stadsgeno­ten die op de foto ging voor ‘Wij de Stad’: ‘Voel me een Gouwenaar’

Deniz Paulat (54) krijgt kippenvel bij het idee dat ze de komende weken op een grote foto in de stad te zien is. Ze is een van de ruim 275 Gouwenaars die door fotograaf Bam Tackenberg is geportretteerd voor het project Wij de Stad.

21 augustus