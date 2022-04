VVD terug van weggeweest in college van Waddinxveen

video Last van hoogte­vrees? Dan is dit niks voor jou (maar je hebt wél spectacu­lair uitzicht vanaf langste kerk van Nederland)

De zon straalt op het dak van de Sint-Janskerk in Gouda. Mensen kunnen vanaf vandaag het dak van de kerk beklimmen. 150 treden en dertig meter hoog. Maar dan heb je ook wat, vindt bezoeker Ineke de Pater ,,Ik heb nog wel even getwijfeld of ik het moest doen, maar gelukkig heb ik het gedaan, want is prachtig.”

16:40