‘Waar begin je aan', vroegen mensen aan Bert: nu draait zijn nieuwe horecatent als een trein

Coby (71) verloor haar man aan kanker, maar vindt troost in Rouwcafé: ‘Gezellig praten als op verjaardag’

Haar man André overleed twee jaar geleden en sindsdien vindt Coby Westerhoff veel troost bij lotgenoten in het Rouwcafé in Gouda: ,,Als je hoort dat iemand een man had die ook niet over zijn ziekte wilde praten, dan merk je dat je niet de enige bent.”