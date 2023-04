Waar eerst een winkel zat, kun je nu wonen: dit schattige huis in centrum van Gouda staat te koop

Felle reacties van bewoners op komst jonge asielzoe­ker: hoe worden ze overtuigd?

De komst van tachtig jonge asielzoekers in het klooster in Haastrecht roept naast begrip ook felle reacties op. Het COA maakt dat vaker mee. ,,Soms vragen we mensen met goede ervaringen om hún verhaal te doen.’’