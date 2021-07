Waar grote banken wegtrekken bloeit de RegioBank: ‘We zitten in de buurt, voor de klant enorm belangrijk’

dijkdoorbraak reeuwijk Kunnen rivier­kreef­ten een dijk mollen? Deze expert vraagt het zich af: ‘Niet erg aanneme­lijk’

28 juli ,,Het is niet uitgesloten dat de Amerikaanse rivierkreeft de oorzaak is van het verschuiven van de dijk in Reeuwijk, maar erg aannemelijk is dit niet.’’ Dat zegt onderwaterbioloog Bram Koese uit Zwammerdam. De onderzoeker bij EIS Kenniscentrum Insecten & andere ongewervelden in Naturalis geldt als kreeftenexpert.