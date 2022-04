Waar is dat feestje? Moordrecht pakt uit met gratis muziekfestival op Koningsdag

Niks koekhappen of zaklopen op Koningsdag in Moordrecht, maar een leuk gratis muziekfestival met bekende namen als Belle Perez en Handsome Poets. Daarmee pakt de Oranjevereniging van het IJsseldorp dit jaar uit. ,,Het wordt een groot spektakel.”

Voorzitter Marc Boer is al helemaal in de stemming voor een groot feest. Een paar jaar geleden kende Moordrecht ook zulke tentfeesten die geweldig in de smaak vielen. ,,Deze keer komt er weer een tent. We kunnen er zo’n 700 mensen in kwijt”, vertelt Boer. ,,De muziekoptredens beginnen om drie uur ’s middags. Maar voor die tijd is er al van alles te beleven. Het lokale shantykoor De Moordtzangers treedt op, er staan een optreden en workshop van DNA Dance Studios op het programma en er is voor de allerkleinste jeugd een Freek Vonk-achtige activiteit, ‘Ontdek de wildkenner in jezelf’.”

De tent is ’s ochtends ook de plek waar je je in kunt schrijven voor de fietspuzzelrit, autopuzzelrit en Koningsloop (4 en 8 kilometer). ’s Middags is er daarnaast een kidsdisco met DJ Rens, die ook het foute uur presenteert. Verder treedt Stef Ekkel op, net als de band Shaky Ground. Belle Perez sluit de avond af met een spetterende finale tot half twaalf.

Mooie affiche

De mooie affiche van artiesten is mogelijk gemaakt door lokale bedrijven die het evenement sponsoren. ,,Ook de gemeente heeft gesponsord. We hebben zelf wat bespaard door geen programmaboekje uit te brengen.”

Belangstelling is er nu al tot ver buiten Moordrecht. ,,We werden al gebeld door mensen uit Breda die kaarten wilden kopen voor het optreden van Belle Perez. Maar dat is nu juist het leuke, het hele festival is gratis toegankelijk.”

Veel moeite om de artiesten te boeken had de Oranjevereniging niet. ,,We zijn hier al sinds september mee bezig. As je vroeg begint te organiseren is er altijd nog veel mogelijk.”

