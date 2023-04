Waarom de Oranjeboulevard al 30 jaar zo’n geliefde vrijmarkt is: ‘Iedereen is hier altijd vrolijk en blij’

Lokaal vuurwerk­ver­bod in Gouda is zo simpel nog niet, vuurwerk­vrije show eventueel op GOUDasfalt

Een lokaal totaalverbod in Gouda op het afsteken van vuurwerk, als eilandje in Nederland, is zo simpel nog niet. Het is bovendien maar zeer de vraag of een vuurwerkvrije show, als opmaat naar een afsteekverbod, dit jaar al haalbaar is.