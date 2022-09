Waarom is het zo moeilijk om woningen te bouwen op plekken die wachten op nieuwe bestemming, wil raad weten

Het plan voor nieuwbouw op de locatie van de oude graansilo aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen is niet gestrand door aanwezige vleermuizen. Dat werd deze week duidelijk. Vasthouden aan regels door de gemeente Zuidplas is de oorzaak.

Zuidplas tobt met plannen voor woningbouw op plekken die wachten op een nieuwe bestemming. De oude graansilo in Zevenhuizen is er zo eentje, net als café-restaurant Het Posthuis in de Dorpsstraat in Moordrecht en de braakliggende grond van de voormalige school De Tweemaster in Nieuwerkerk.

Op deze locaties waren er wel ontwikkelaars die aan de slag wilden, maar telkens ketsten plannen af. De gemeenteraad van Zuidplas wil weten waar dat aan ligt. Deze week lichtte wethouder Jan Willem Schuurman en zijn ambtenaren toe hoe zij te werk gaan.

Raadsleden verschillen van mening over de gemaakte keuzes. ,,Probeer wat soepeler te zijn in het hanteren van de regels’’, stelt Leendert Karreman (VVD). ,,De regels zijn er niet voor niets’’, stelt Pien Meppelink (CDA) er tegenover. Het gaat dan bijvoorbeeld over parkeernormen, hoogte van panden en aantal woningen dat gebouwd mag worden.

Doelgroepen

Peter Molenaar (ChristenUnie/SGP) stelt voor als gemeente beter passende doelgroepen te zoeken bij een inbreilocatie. ,,Is er weinig parkeerruimte, bouw dan voor ouderen. Die hebben meestal maar één auto per huishouden.’’

Volgens Richard Sessink, hoofd grondzaken van Zuidplas, denkt de gemeente daarover al mee. ,,Bij ouderen kijken we bijvoorbeeld ook naar de afstand naar winkels in het centrum. Is dat te ver, dan kun je juist beter voor jongeren kiezen.’’

Wethouder Schuurman wil de regels handhaven, maar wil niet te veel op de stoel van ontwikkelaars gaan zitten. ,,Neem van mij aan dat als zij een project niet rendabel kunnen krijgen, dat ons als gemeente ook niet lukt.”

