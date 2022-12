Waarom Jan-Willem als Messiaan geen Kerstmis viert, maar wel Chanoeka: ‘Komt niet in de Bijbel voor’

Even vragen aan Hanneke organi­seert de eerste kerstnacht­dienst: ‘Ik mis een moment op kerstavond van en voor iedereen’

Niet in een kerk, maar in Dorpshuis Op Moer in Moerkapelle wordt zaterdagavond een kerstnachtdienst gehouden. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Moerkapelle dat er een kerstnachtdienst wordt georganiseerd. Organisator en initiatiefnemer is Hanneke van der Schelling, inwoner van Moerkapelle.

