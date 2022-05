Waarom mensen vanochtend héél vroeg hun bed uitgingen om te dauwtrappen: ‘Hardnekkige traditie’

,,Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte en natuur. Tuur in alle vroegte over de graslanden en ontdek spelende hazen of weidevogels als de grutto, tureluur of kievit.” Het klinkt zo aanlokkelijk op de website van Staatsbosbeheer. Deelnemers aan het dauwtrappen bij de Reeuwijkse Plassen wordt een betoverende wandeltocht beloofd van 7, 13 of 18 kilometer. Daarvoor moesten ze wel starten tussen 5.00 en 7.30 uur.