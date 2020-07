Waarom Waddinxveen zo'n makkelijk slachtoffer is voor grappen: Van Youp van ‘t Hek tot Fokke & Sukke

Drie Gouwenaars veroor­deeld voor sluwe wisseltruc met melkpoeder

19:02 Drie inwoners uit Gouda zijn veroordeeld voor poging tot oplichting van supermarkten in Hoogeveen en De Wijk in 2017. Ze kochten Nutrilon-babyvoeding en kwamen even later hun geld terug eisen, omdat de blikken over de houdbaarheidsdatum waren.