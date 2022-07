Waarschuwen en soms met sirenes er achteraan, waterboa’s steeds vaker in actie: ‘Wij zijn geen boemannen’

Het wordt weer drukker op de vaarwegen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland en daarom is meer toezicht op het water nodig. Negen vaarweginspecteurs en drie supersnelle motorboten zijn nu dagelijks actief. Veel informeren, waarschuwen en soms met sirenes er achteraan.

Er zijn vervelender banen denkbaar; met een graadje of 25 en een lekker zonnetje stappen vaarweginspecteurs Martijn Vooijs en Rob van Uden van de provincie Zuid-Holland aan boord van de ‘boa-boot’. De twee buitengewoon opsporingsambtenaren beginnen in de Alphense Rijnhaven aan hun dienst. Het lijkt nog rustig op het water, maar niets ontsnapt aan hun scherpe blikken.

,,Vaar zo even langs die schuit”, roept Van Uden tegen zijn collega aan het roer. ,,Die ligt al heel lang voor de Alphensebrug, waar dat niet is toegestaan.” De boot krijgt een sticker waarop staat dat de eigenaar z’n vaartuig moet weghalen. ,,Langs deze kade moeten boten kunnen aanleggen die wachten totdat de brug opengaat”, legt Van Uden uit. ,,Die is dus niet bedoeld om daar langdurig aan te meren.”

Hij werkt ruim vier jaar als boa op de provinciale wateren, zijn collega ruim een jaar. Van Uden heeft gemerkt dat het aantal contacten met mensen op het water in en na de coronaperiode flink is toegenomen.

Exacte cijfers van het aantal contacten tussen inspecteurs en schippers heeft de provincie niet. ,,We zitten nog in de opbouwfase van het team. Het is bovendien wachten op nieuwe software om alle acties in vast te leggen”, zegt Menno Zijlstra van de provincie.

Toezicht op water fors opgeschroefd

Maar wat wel duidelijk is, is dat Zuid-Holland het toezicht op het water fors heeft opgeschroefd. De provincie beschikt nu over drie snelle motorboten en negen boa’s. Vier jaar geleden was er nog maar één boot en werkten er drie boa's. De boten liggen verspreid over de provincie: één in Leiden, één in Alphen en één op een trailer zodat die overal kan worden ingezet.

De uitbreiding is nodig, zegt Van Uden. ,,Wij zien dat het aantal vaartuigen vooral in de coronatijd behoorlijk is toegenomen. Het is dus een stuk drukker op het water en dan met name met pleziervaart. Dan is het logisch dat je meer mensen moet aanspreken, waarschuwen, adviseren of verbaliseren.”

Vaarkennis blijft achter

De waterinspecteurs merken duidelijk dat de vaarkennis bij schippers van de pleziervaart achterblijft. Niet zo gek, vindt Vooijs. ,,Als je voor het eerst een sloep of motorboot koopt, weet je nog niet alles, heb je nauwelijks ervaring en ken je de vaarregels misschien niet goed. Wij adviseren eerst goed de regels door te nemen voordat je op een boot stapt. Wij zijn geen boemannen; we willen het alleen maar veilig en gezellig houden op het water.”

Hoewel er dus meer onervaren schippers op de Nederlandse wateren ronddobberen, is het aantal geregistreerde ongevallen op het binnenwater nagenoeg gelijk gebleven, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Vorig jaar deden zich 1225 scheepsongevallen voor (tegen 1243 in 2020), waarvan 148 ernstige. In die laatste categorie vallen ongevallen waardoor een schip niet meer verder kan of mag varen, als er ernstige schade is aan lading of het milieu en daarbij de vaarweg is gestremd of als er doden en zwaargewonden te betreuren zijn.

De mannen van de PZH20 zetten koers naar de Zegerplas. Het is nog altijd rustig op de Oude Rijn. Af en toe passeert een motorjacht of een sloep. Die varen langzaam en groeten steevast de inspecteurs. Zij krijgen een vriendelijk gebaar terug. ,,Het is best relaxed op het water”, vertelt Van Uden. ,,Mensen op het water zijn vaak ontspannen, niet gestrest zoals in het wegverkeer.”

Op de Zegerplas is het wel raak. Daar geeft de inzittende van een motorboot flink gas en blijft enige tijd stevig doorvaren. Volgens de inspecteurs is zijn snelheid tegen de twintig knopen - zo’n 38 km per uur - terwijl je op de Zegerplas niet harder mag varen dan acht knopen.

Vaarweginspecteur Rob van Uden (r) vraagt in de Alphense Rijnhaven om het vaarbewijs van een booteigenaar.

Waarschuwing

Van Uden en Vooijs ‘parkeren’ de provincieboot naast de motorboot en vragen om de papieren. Van Uden laat het bij een waarschuwing, maar maakt wel een aantekening. De volgende keer krijgt de motorbootbestuurder een prent.

De boa’s zijn niet altijd zo soepel. Zij zien zich genoodzaakt zo nu en dan flink op te treden. Er kunnen fikse boetes volgen. Een dodemanskoord is bijvoorbeeld verplicht in snelle motorboten, net als reddingsvesten voor iedere opvarende. Wie onder de 18 jaar is en zo’n boot bestuurt, riskeert 210 euro boete. Varen zonder vaarbewijs kost 550 euro. En snelheidsovertredingen? 90 euro tot 6 kilometer per uur te hard, oplopend tot 300 euro vanaf 25 te hard en 650 euro boete bij 45 kilometer of meer te snel.

Vaarweginspecteurs zijn overigens niet alleen in dienst van een provincie, ook een recreatieschap kan toezichthouders op het water aanstellen. Dat gebeurt onder meer op de Vinkeveense Plassen. Recreatie Midden-Nederland ziet, net als Zuid-Holland trouwens, de toezichthouders als een soort gastheer en eerste aanspreekpunt voor bezoekers aan de plassen.

Bootboa’s Vooijs en Van Uden zetten koers naar het Braassemermeer. Daar verwachten zij meer drukte. Daarna zit hun dienst er voorlopig op, want maandag en dinsdag zijn ze vrij. ,,Wij in onze vrije tijd op het water? Nee, dat niet.”

Vaartips: Voor de beginnende schipper heeft ‘Varen doe je Samen’ een aantal tips op een rijtje gezet: Zorg als schipper dat je rondom goed zicht hebt en kijk regelmatig achterom. Gebruik de juiste navigatieverlichting. Gooi het anker niet uit bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater. Voorkom laveren op drukke routes en houd het midden van het water vrij voor grote schepen. Zorg dat je zichtbaar bent voor andere schepen. Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Een vaarbewijs is verplicht voor het besturen van boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u en voor boten die langer zijn dan 15 meter.

