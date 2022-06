Waddinxveen herstelt fout bij bouwvergunning na protesten van omwonende

column Boer Floor is als iemand die geen belasting wil betalen en zijn eigen huis in brand steekt om overheid te straffen

Het gebeurt niet iedere dag dat Bergambacht landelijk nieuws haalt. Maar deze week is dat precies wat er is gebeurd, dankzij boer en SGP-raadslid Floor de Jong, die maandag honderd knotwilgen kapte uit protest tegen het stikstofbeleid. Hij is nu waarschijnlijk de minst populaire man in Nederland, op Sywert van Lienden na.

