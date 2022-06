Waddinxveen hoopt ransuil terug te lokken naar groene buffer bij nieuwbouwwijk

In het bestemmingsplan voor de groene long, die soms wel wordt omschreven als een tweede Gouwebos, staat aangegeven hoe en waar een biotoop voor de ransuil kan komen. ,,Deze maatregel is nodig ter compensatie voor het verdwijnen daarvan in Park Triangel”, staat er in het besluit van het college van burgemeester en wethouders over het groene en waterrijke natuur- en recreatiegebied waar nog niet alle grond in handen van de gemeente is.