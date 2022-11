Waddinxveen is na vijf jaar nog altijd een cadeautje voor burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis

Geen geld voor energiebe­spa­ren­de maatrege­len? Raad Zuidplas wil 'fixbrigade’ voor mensen met kleine beurs

In Zuidplas wordt onderzocht of een ‘klusbus’ of ‘fixbrigade’ in het leven kan worden geroepen. Die moet inwoners met lage inkomens gaan helpen die zelf geen investeringen kunnen doen in kleine en effectieve energiebesparende maatregelen.

11 november