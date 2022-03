Waddinxveen koopt leeg horecapand ‘De Unie’ voor 1.250.000 euro

De aankoop van het pand uit 1937 en uitgebreid in 1983 is allereerst bedoeld voor de mogelijke opvang van hooguit zestig nieuwe Oekraïense vluchtelingen en in een later stadium voor de verdere herontwikkeling van het nieuwe Sleutelkwartier tussen het treinstation Waddinxveen en de hefbrug over de Gouwe.