Waddinxveen tegen komst nieuwe montessorischool

Stichting Tree of Infinity wil de nieuwe basisschool, gecombineerd met kinderopvang, in 2024 aan het begin van het schooljaar openen in Park Triangel. Maar de gemeente Waddinxveen noemt dat onmogelijk en hoogst onwenselijk. De twee bestaande basisscholen in die nieuwbouwwijk worden al met achttien lokalen uitgebreid, terwijl er in de nieuwbouwwijk ook geen bouwgrond meer is.