Wéér autobrand in Gouda: ‘Busje met gasflessen ontsnapt aan explosie’

Het is de 24ste autobrand in Gouda sinds 3 mei. Een busje van een lasbedrijf uit Alphen vatte rond 1.00 uur vlam in de straat in de wijk Bloemendaal. Volgens omwonenden lagen er gasflessen in het busje, waardoor de wagen zomaar had kunnen ontploffen. De politie wil dat vannacht niet bevestigen.