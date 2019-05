Weer drie autobranden in Gouda, ook in ‘fouilleergebieden’ Oosterwei en Bloemendaal

De rietsigaar als wapen tegen bodemda­ling

27 mei Het land onder water zetten, onderwaterdrainage, de teelt van cranberry’s, nu is het de tijd om rietsigaren oftewel lisdodden te planten in de strijd tegen bodemdaling. In de polders bij Mijdrecht wordt straks zes hectare gebruikt voor deze decoratieve plant die graag met de wortels in het water staat.