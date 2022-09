Wéér gutste het regenwater de winkel binnen tijdens stortbui: en het was waarschijnlijk niet de laatste keer

Boem, pats, knal! Komt er een vuurwerk­ver­bod in Gouda? Kans is klein

Helemaal geen geknal en geschitter meer in Gouda met oud en nieuw? Dat zit er dit jaar zo goed als zeker nog niet in. Voor het organiseren van een alternatief, zoals een centrale vuurwerk- of lasershow, is simpelweg niet genoeg budget, zo stelt het stadsbestuur.

17:07