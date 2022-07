Wéér is het raak: Goudse kaasboerinnen vernield

Station Gouda eindelijk geopend: ‘Er was nauwelijks iets, nu is er zelfs een AH To Go’

Na drie jaar is het dan eindelijk zover: het vernieuwde station Gouda is klaar. Er zijn nieuwe fietsenstallingen, er is een stationspiano én het Stationsplein is helemaal opnieuw ingericht. Maar bij de reizigers is vooral de nieuwe supermarkt AH To Go in de stationshal erg populair.

