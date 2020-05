Wéér nekt coronacrisis een icoon uit de Goudse regio: Bakkerij Van den Berg na 156 jaar failliet: ‘Ik ben er kapot van’

Opnieuw valt het doek voor een icoon in de Goudse regio. En wéér is het corona die de das om doet. Bakkerij Van den Berg is dinsdagochtend failliet verklaard. In totaal 35 personeelsleden, ieder tien dienstjaren of meer, komen op straat te staan. ,,De klap is enorm, ik ben er kapot van.”

De deuren van de bakkerijen in Gouda en Waddinxveen gaan woensdagochtend niet meer open. Al het personeel is op de hoogte gebracht, zegt Mike van den Berg, zoon van eigenaar Arie. Het gaat om werknemers die allemaal vaste contracten hadden. Eind april ging Grand Canyon, het Goudse bedrijf achter de ijsbaan rond het stadhuis in Gouda en Gouda Beach Experience, ook failliet.

Mike van den Berg: ,,Ik ben er kapot van. We zijn een Goudse icoon en bestonden 156 jaar, ik ben de zesde generatie. De klap is enorm. We waren hofleverancier, we hebben ons altijd netjes gedragen. En dat het dan zo’n einde moet hebben. Zelf was ik zestien, zeventien jaar in dienst van mijn vader Ton. Dan is dit niet zomaar iets.”

In Gouda kwamen de afgelopen vier jaar zeker 31 cameraploegen uit binnen- en buitenland over de vloer om het maken van stroopwafels te filmen. Zo ongeveer iedere vijf weken was de Goudse bakkerij wel ergens op televisie te zien.

Touringcars

De coronacrisis deed de Goudse zaak de das om. Van den Berg: ,,We hebben tachtig touringcars af moeten zeggen. Workshops, toeristen, we zijn gespecialiseerd in bruidstaarten. Dat hield allemaal op. We waren ook een cateringbedrijf voor evenementen. Maar die waren er door corona van de ene op de andere dag niet meer.”

De bakkerij had geen buffer en kon de weggevallen inkomsten dus niet opvangen. ,,Als zoals in ons geval zeventig, tachtig procent van je omzet ineens verliest, dan ben je daar niet op voorbereid. Dat soort dingen is niet op te vangen.”