Wéér waterlekkage in Goudse schouwburg

indebuurt.nl Op de Goudse warenmarkt: "Op mijn nieuwe plek ben ik écht onderdeel van de markt"

“Ik ging af op een advertentie in de krant: kramenzetter gevraagd,” vertelt Rick over zijn begindagen op de markt. “Dat was een baantje dat ik met school kon combineren. Ik was vijftien en zat nog op de mts, al liep dat niet zo lekker. Werken op de markt vond ik een stuk interessanter, en het duurde niet lang of ik werkte ook in een groentekraam. Als kramenzetter ben je overdag tenslotte vrij, tot je de boel ’s avonds weer moet gaan afbreken.” Plannen voor een eigen kraam op de markt had hij toen nog niet, gaat Rick verder: “Die kwamen later pas, toen ik terugkwam uit Bonaire.”