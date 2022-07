Wéér woonboerderij afgebrand aan Ruige Weide: ‘Dit is echt bizar’

De twee bewoners van de door brand getroffen woonboerderij zitten zaterdagmiddag zichtbaar aangeslagen bij hun buren. Ze kunnen nauwelijks geloven dat het noodlot nu ook hen heeft getroffen. Vorig jaar werd een woonboerderij even verderop volledig door brand verwoest en had korte tijd later een andere woning met een rieten dak veel schade na een schoorsteenbrand. In 2019 was er bij dit landelijke weggetje tussen Hekendorp en Oudewater een grote uitslaande brand in een stal, die ontstaan was in een kliko.