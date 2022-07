Weet je nog de ‘droogste zomer ooit’, dé zomer van 1976? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Madurodam maakt fout goed: eindelijk erkenning voor rol van Gouda en Oudewater in Tachtigja­ri­ge Oorlog

Voor de tweede keer een noodreparatie voor de geboorte van Nederland. Gouda, Oudewater en ook Gorinchem en Monnickendam ontbraken in het verhaal over de Eerste Vrije Statenvergadering in Madurodam. Vier banieren maken de bezoeker sinds deze week duidelijk dat ze toch echt aanwezig waren op die belangrijke vergadering in Dordrecht. ,,Eindelijk gerechtigheid’’, zegt burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda met een glimlach.

