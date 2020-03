Wereldprimeur voor Nederhoff uit Gouda: een hybride hijskraan

De kraan is het antwoord op de stikstofcrisis die de hele bouw in zijn greep houdt, jubelt het kraanbedrijf.Een elektrische personenauto, die kennen we. De e-bestelbus ook. Een truck met batterijen? Een zeldzaamheid, maar ze rijden al rond. In dienst van het Goudse Nederhoff is daar nu ook de mobiele hijskraan. Dank zij zijn accu's kan hij volledig elektrisch hijsen en de stad in- en uitrijden.