Werk aan de M.A. Reinaldaweg, N210 komende tijd afgesloten voor verkeer

Het werk wordt uitgevoerd in twee etappes. Eerst is naar verwachting tussen maandag 30 mei en zaterdag 11 juni de parallelweg tussen de Zwaluwstraat in Schoonhoven en de Zijdeweg-Zuid in Lopik aan de beurt. Tijdens dit deel van het werk mogen auto's met maximaal 50 km per uur over de N210 rijden.

Vervolgens begint de aannemer aan de hoofdrijbaan tussen de Vrijheidslaan in Lopik en de provinciegrens van Zuid-Holland met Utrecht. Tijdens deze werkzaamheden is dit weggedeelte volledig dicht. Doorgaand verkeer moet rijden via Schoonhoven, Gouda, Oudewater en omgekeerd. Fietsers kunnen over de parallelweg.

,,Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onverwachte omstandigheden roet in het eten gooien, waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als de buitentemperatuur lager is dan voorzien of als het lange tijd achter elkaar hard regent”, volgens de gemeente Krimpenerwaard.

