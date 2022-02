Werkstraf voor moeder (32) die negen maanden lang via stekkerdoos meeluisterde in het huis van haar ex

Arie wil honderden huizen bouwen voor jongeren in Groene Hart: ‘Grote gevolgen als ze vertrekken’

Met dertig jongerenwoningen in Woubrugge en tachtig in Roelofarendsveen wil de stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) ‘een substantiële oplossing’ bieden voor de woningnood. ,,We willen de dorpen leefbaar houden.”

7:00