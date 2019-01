‘Wij rijden hier gewoon met honderd over de besneeuwde wegen’

The Barrelchallenge wordt twee keer per jaar gehouden. Deelnemers rijden in een auto (niet jonger dan 2000) naar een van te voren bepaald land. Tijdens de challenge moeten deelnemers verschillende opdrachten uitvoeren. Dit jaar gaat de rit naar de Noordkaap. Koen (30), Lotte (24) en Bram (32) zijn afgelopen zaterdag vertrokken, gisteren bereikten zij de poolcirckel. ,,Daar was het -30 graden. Het was zo koud dat zelfs de raampjes aan de binnenkant van de auto bevroren’’, vertelt het drietal. Het barrel waarin ze rijden is een Volvo 850 van 25 jaar oud en met 300.000 kilometer op de teller. De auto is aangekleed met zwaailichten en toeters waardoor ze goed te zien en te horen zijn in het witte landschap. ,,Achterin hebben we twee grote accu’s zodat we stroom hebben. Zo kunnen we tosti’s maken en koffiezetten onderweg.’’



Het drietal komt onderweg vaak andere deelnemers tegen. ,,Er rijden nog 300 auto’s mee. Dat is soms wel een spektakel hoor, met zijn allen wachten op de veerboot.’’ Slapen doen ze in hostels, waar ze elke avond te horen krijgen waar ze de volgende dag heen moeten rijden en waar ze hun dagopdracht uitvoeren. Zo moest er vandaag ‘surströmming’ gegeten worden, gefermenteerde vis uit blik.