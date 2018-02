Wijkagent: Twee keer neergestoken omdat ík te voorzichtig was

Daarmee lijkt de politie-agent het op te nemen voor zijn collega's die in opspraak zijn gekomen naar aanleiding van hun optreden tegenover de verwarde Selier in Waddinxveen. De tweet verwijst waarschijnlijk naar ervaringen van Wilthof. Zeven mensen hebben de post een like gegeven.

Mishandeling

Opvallend is ook dat Wilthof, die doorgaans alleen over zijn gemeente twittert, een tweet deelt over een zaak in Uden waar afgelopen nacht een politie-agent is mishandeld door vier personen.