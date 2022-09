Windmolens niet welkom in regio Gouda, gemeenten zetten in op zonne-energie

Dat blijkt uit de geactualiseerde Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland die vorig jaar is vastgesteld. Wethouder Brigitte Leferink (duurzaamheid, CDA) heeft daarover de Waddinxveense gemeenteraad geïnformeerd, naar aanleiding van hun twaalf aangenomen moties.

In een regionale bijeenkomst op donderdag 29 september zullen de raden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas worden bijgepraat over de huidige stand van zaken en over wat er in de komende tijd nog moet gaan gebeuren.

Eerder zeiden de vijf gemeenten ook al dat er voor windmolens niet actief aan de slag gegaan zou worden, zoals langs N11, A12 en A20. Voorwaarde daarvoor is dan wel dat ze er als alternatief in slagen voldoende zonne-energie op te wekken. Voor windturbines gaat de deur alsnog open als dat breed wordt gewenst.

Zonnepanelen

Midden-Holland, een van de dertig RES-regio’s in ons land, denkt in 2030 met zonnepanelen op vooral land en dak jaarlijks 0,435 terawattuur (TWh) aan duurzame energie te kunnen opwekken. Die hoeveelheid staat gelijk aan de opwek van 57 windmolens van vijf megawatt of een zonnepark van duizend hectare.

Voor de verdere uitwerking van de energiestrategie zal er aan de publieksinformatie en het door iedereen meedoen extra aandacht worden besteed. Naast geld om er voldoende vaart in te houden, gaat het daarbij ook om lokaal eigendom dat eind dit jaar vorm krijgt. Iedere gemeente kan daar dan zelf inhoud aan geven.

Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de impact van de energiestrategie op het elektriciteitsnet, is de regio gevraagd daarvoor in oktober nieuwe gegevens aan te dragen. De netbeheerder zet zich er vervolgens voor in om de transitie mogelijk te maken, zoals door het plaatsen van slimme meters.

