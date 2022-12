Windmolens weigeren? Dan moeten gemeenten worden gedwongen (willen deze partijen)

Gouwenaar onterecht bestraft voor overtreden samenscho­lings­ver­bod tijdens avondklok in coronatijd

Burgemeester Pieter Verhoeve had een Gouwenaar niet mogen bestraffen omdat hij in coronatijd het samenscholingsverbod zou hebben overtreden. Verhoeve had de twintiger een last onder dwangsom opgelegd. De rechtbank Den Haag concludeert dat hiervoor onvoldoende grond was.

