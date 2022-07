Winkeldieven stelen voor ruim 500 euro aan parfum

Medewerkers van Stadstoezicht zagen een groep mannen lopen die wat vreemd reageerde op hun aanwezigheid. Hun gevoel bleek te kloppen, want kort nadat de mannen een parfumerie in liepen kwam er een weer rennend naar buiten en ging er vandoor. Door constant positie doorgeven van cameratoezicht in het Huis van de Stad kon de politie uiteindelijk twee mannen van 22 en een van 20 aanhouden.