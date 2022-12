Winkels open op zondag blijft heikel punt, en dat frustreert ondernemers: ‘Grote onrechtvaardigheid’

Gluren bij de Buren Gluren bij de Buren komt naar Gouda: ‘Een intiem feestje dichtbij of zelfs in je huis’

Genieten van een band, zanger of performer in je eigen woonkamer of die van de buren? Dat kan binnenkort in Gouda. Na Alphen, Woerden (zomereditie) en 33 andere steden, doet op 5 februari ook Gouda mee aan Gluren bij de Buren. De organisatie zoekt nog gastvrije Gouwenaars en enthousiaste podiumkunstenaars.

