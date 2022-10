Winnares van MasterChef Svitlana (37) vluchtte voor oorlog in Oekraïne, nu is ze chef-kok in dit restaurant

Daarmee heeft het restaurant niet zomaar een chef-kok binnengehaald. Svitlana was in 2011 de grote winnaar van de Oekraïense versie van het populaire tv-programma MasterChef. Na het behalen van die culinaire titel, werkte Svitlana jarenlang als chef-kok in verschillende restaurants in Kiev.

En toen brak de oorlog uit in haar thuisland. Samen met haar man en dochtertje van zeven vluchtte de Oekraïense naar Nederland. ,,We belandden in Driebruggen en ik ben meteen op zoek gegaan naar werk”, vertelt Svitlana. Even werkte ze als ‘normale’ kok bij ‘t Vaantje in Reeuwijk, maar haar kookkunsten vielen al snel op.

‘Nederlanders nieuwe smaken laten proeven’

Nu fietst ze vijf dagen in de week van haar woonplaats Driebruggen naar Hekendorp, om de bus naar Gouda te pakken. ,,Ik werd gevraagd om als chef-kok aan de slag te gaan bij La Bodega. Dat is helemaal geweldig. De keuken is mijn passie, daar voel ik me thuis. Als ik achter de pannen sta, hoef ik niet constant aan de oorlog te denken”, vertelt Svitlana.

,,Mijn droom is om Nederlandse mensen andere smaken te laten proeven. Nederlanders zijn soms een beetje bang om iets nieuws te proberen. Ik hoop dat ik nieuwe gerechten voor ze kan maken bij La Bodega. Maar alles op z’n tijd”, vertelt Svitlana lachend.

La Bodega opende vorige week haar deuren weer, na bijna een half jaar gesloten te zijn geweest wegens personeelstekort. Samen met haar Spaanse collega Cecillia Tello Berenguer bestiert Svitlana de keuken van het restaurant aan de Markt. ,,Ik vind het fijn hier. Als we mogen blijven, zou ik dat willen voor mijn dochtertje.”

