Within Temptation brengt nieuwe videoclip uit: ‘Deze is voor alle outsiders’

Pleidooi voor debat en integri­teits­on­der­zoek hefbrug Boskoop: ‘Hebben inwoners écht gevaar gelopen?’

14:11 Een debat én een integriteitsonderzoek over en naar de gang van zaken rond de hefbrug in Boskoop. Daarvoor pleit de SP in Alphen, nu bekend is dat jarenlang is verzuimd de onveilige brug te verstevigen. ,,Er is waarschijnlijk met mensenlevens gespeeld", zegt raadslid Iris van de Kolk.