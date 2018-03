Woede en stille tocht na omhakken geliefde boom

Westerwal in Oudewater moet bruisen

6:39 Het is raadsleden Wim Knol en Ignace Boreel gelukt: de hele gemeenteraad staat achter hun gezamenlijk ontwikkelde visie voor de Westerwal in Oudewater. De spa of heipaal kan nog niet de grond in, maar na twintig jaar is er wel zicht op invulling van het braakliggende terrein.