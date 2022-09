Wonder-expositie in Gouda gaat stralen op landelijke tv

Jan (38) kreeg zuurstofte­kort door corona en pakt nu zijn schaakge­heu­gen aan: ‘Ik wil mijn brein testen’

Hij zal waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen in het Open Gouds kampioenschap, dat vandaag plaatsvindt. Schaakgrootmeester Jan Werle is vooral benieuwd naar zijn rekensnelheid. Covid-19 zorgde voor zuurstoftekort in zijn hersenen.

12:30