Wonen in een oud pakhuis in het centrum van de stad? Deze met dakterras staat te koop

Het pand dat Holster in 2008 kocht was al een woning, maar heeft door de eeuwen heen allerlei functies gehad. In een kopie van een archiefstuk is te lezen dat het is gebouwd in 1504 en dat de eerste eigenaren het als woning gebruikten. Op oude foto’s is te zien dat er turfschepen voor de woning lagen. ,,Vanaf 1900 is het een winkel geweest. Er heeft ook een aannemer in gezeten. Het meest intrigerend vind ik nog dat het naaiatelier was. Dan zaten hier, ik vermoed, vrouwen achter de Singer naaimachine. Boven zat de administratie.’’