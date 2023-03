Woningbezitter ziet huis 100.000 euro minder waard worden, gemeente weigert schadevergoeding

Jordy (17) wil als vierde generatie aan het roer van familiebe­drijf van zijn overgroot­va­der staan

Hij hoopt de vierde generatie te zijn aan het roer van familiebedrijf De Rijk. Jordy de Rijk voelt zich er allerminst toe gedwongen. ,,Het past bij me. Ik voel me thuis in die wereld.”