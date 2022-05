Woningcorporatie Vestia verkoopt deel vastgoed Zuidplas

Einde van een tijdperk: na 42 jaar stopt Willem (71) met Het Smaakhuis

Bistro-restaurant Het Smaakhuis aan de Kerklaan in Moordrecht stopt ermee. Uitbater Willem de Jong (71) sluit de deuren op 21 mei. Er is op zaterdag 28 mei nog een afscheidsborrel. De Jong was 42 jaar actief in de Moordrechtse horeca.

12 mei